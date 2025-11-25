Foto Napoli-Qarabag, iniziativa della Curve in ricordo di Maradona: il volantino

Oggi corre il quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre del 2020. In occasione della sfida di Champions League di stasera allo stadio intitolato proprio al Pibe de Oro tra Napoli e Qarabag, gli Ultras di Curva A e Curva B hanno lanciato un'iniziativa in memoria del fuoriclasse argentino, attraverso un volantino che sarà distribuito all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta.

L’invito è quello di rendere omaggio a Maradona al decimo minuto, sollevando al cielo o indossando qualsiasi simbolo dedicato al numero 10 più iconico della storia del calcio. Di seguito il volantino diffuso dal tifo organizzato.