Retroscena Sky - Apertura di Conte dopo confronto col gruppo: ha fatto delle concessioni

Il Napoli ha avuto una grande reazione battendo 3-1 l'Atalanta al rientro della sosta, placando così la grande apprensione che si era creata nell'ambiente dopo la sconfitta con il Bologna e le pesanti dichiarazioni di Antonio Conte nel post gara. Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, a Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha svelato alcuni retroscena su questa situazione: "I calciatori sono tornati e poi c’è stato un confronto vero, un faccia a faccia sentito in cui nessuno dei calciatori ha fiatato da quanto mi risulta.

Le cose che dovevano dire i giocatori le avevano già dette due volte, c’è stato un confronto serio in cui Conte ha manifestato l’esigenza di ottenere qualcosa in più ed è andato incontro. Ci sono state anche delle piccole concessioni, ad esempio: gli orari dell’allenamento sono stati cambiati. C’è stata un’apertura per come lo conosciamo Conte, un atto di grande maturità da parte sua. In tutto questo discorso, in questa grande situazione che ha coinvolto tutti, il grande vincitore è De Laurentiis riconoscendo anche che c’era un problema che andava risolto".