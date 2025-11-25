Prima pagina Tuttosport avverte la Juve: "Ti giochi la faccia e 30 milioni"

Juve, notte da dentro o fuori: a Bodo ti giochi la faccia e 30 milioni. Così titola l'edizione odierna di Tuttosport sull'impegno in Champions League della squadra di Spalletti. Nel gelo di Bodo, tra vento artico e temperatura sotto zero, i bianconeri si giocano una fetta decisiva della loro stagione: l’accesso ai playoff di Champions e un tesoretto da 30 milioni che può cambiare le strategie del mercato di gennaio.

Napoli Qarabag, Conte: “Vinciamo per Diego”. Nel taglio laterale spazio al Napoli, impegnato al Maradona contro il Qarabag nel giorno del quinto anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Conte chiama a raccolta la squadra e la città: “Vinciamo per Diego”. La classifica non consente passi falsi e gli azzurri devono dare continuità.