Tuttosport avverte la Juve: "Ti giochi la faccia e 30 milioni"
Juve, notte da dentro o fuori: a Bodo ti giochi la faccia e 30 milioni. Così titola l'edizione odierna di Tuttosport sull'impegno in Champions League della squadra di Spalletti. Nel gelo di Bodo, tra vento artico e temperatura sotto zero, i bianconeri si giocano una fetta decisiva della loro stagione: l’accesso ai playoff di Champions e un tesoretto da 30 milioni che può cambiare le strategie del mercato di gennaio.
Napoli Qarabag, Conte: “Vinciamo per Diego”. Nel taglio laterale spazio al Napoli, impegnato al Maradona contro il Qarabag nel giorno del quinto anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Conte chiama a raccolta la squadra e la città: “Vinciamo per Diego”. La classifica non consente passi falsi e gli azzurri devono dare continuità.
