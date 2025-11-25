Tuttonapoli Napoli-Qarabag, perchè la sfida di stasera non permette passi falsi

Napoli-Qarabag è alle porte. La sfida valevole per la quinta giornata di Champions League risulta già essere decisiva per la squadra di Antonio Conte. Non solo per la situazione di classifica nella competizione, che praticamente costringe alla vittoria, ma soprattutto per dare una vera e consolidata risposta dopo le grandi polemiche di queste settimane e la contestuale crisi prestazionale.

La grande vittoria contro l'Atalanta è stata il raggio di sole necessario per far smettere di piovere, ma non basta per allontanare tutte le nuvole. Qui entra in gioco la sfida di questa sera contro la squadra azera, molto importante soprattutto per dimostrare che la squadra, assieme allo staff, sta cercando la quadra per soddisfare le richieste di Antonio Conte.

Insomma, una rondine non fa primavera, e allo stadio Maradona, nel giorno dell'anniversario della morte proprio di Diego, il Napoli dovrà dimostrare a tutti che lo show di sabato sera non è stato frutto del caso, ma merito del lavoro. C'è anche l'avversario senza pretese, che potrebbe creare qualche apprensione importante, ma la squadra campione d'Italia non possiede altri risultati per continuare il cammino in Champions in questa stagione. Il destino europeo è nelle mani del Napoli.