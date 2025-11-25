Prima pagina

Corriere dello Sport: "Conte, vinciamo per Diego. E conferma il 3-4-2-1"

Corriere dello Sport: "Conte, vinciamo per Diego. E conferma il 3-4-2-1"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

Napoli, contro il Qarabag per onorare Diego. A distanza di cinque anni dalla morte di Diego Armando Maradona, il Napoli torna in campo al Maradona con un obiettivo chiaro: vincere per spingere verso i playoff di Champions e per omaggiare un simbolo eterno della città.

Conte alla vigilia: “Vinciamo per Diego”. Lo sottolinea in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda che gli azzurri sono ora al ventiquattresimo posto complessivo della graduatoria europea e servono punti pesanti. Conte insiste sul 3-4-2-1: Neres ed Lang alle spalle di Hojlund, con la necessità di dare continuità a un’identità tattica ancora in fase di costruzione.