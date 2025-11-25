Prima pagina "Champions, guai a chi sbaglia": la Gazzetta avverte Napoli e Juve

"Champions, Juve e Napoli: guai a chi sbaglia". Nel taglio alto della Gazzetta dello Sport oggi in edicola si accendono i riflettori sull’assalto ai playoff di Champions: Juventus e Napoli cercano punti pesanti in un momento delicato. Per i bianconeri la sfida di questa fase a eliminazione è cruciale, mentre gli azzurri di Conte devono evitare passi falsi contro il Qarabag. Lo stesso tecnico, intervistato, chiede ai suoi un successo da dedicare a Maradona.