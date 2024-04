Napoli-Roma, azzurri in ritiro anticipato all'Hotel Serapide: l'indiscrezione da Pozzuoli

"Il club azzurro vanta un contratto con il Grand Hotel Serapide della famiglia Ferrara".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di non mandare più la squara in ritiro punitivo dopo il ko di Empoli.

Per Pozzuoli News 24, invece, il ritiro del Napoli è stato solo spostato: "Il club azzurro vanta un contratto con il Grand Hotel Serapide della famiglia Ferrara, la splendida struttura a picco sul Golfo sita nella ex Cittadella Apostolica di Pozzuoli. Così la squadra potrà andare in ritiro solo da venerdì, antivigilia di Napoli-Roma. Se le cose dovessero andare male anche contro i capitolini, il gruppo di lavoro non tornerà a casa ma al Serapide".