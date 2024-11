Napoli-Roma, giallorossi senza vittorie con Massa dal 2022. Ma imbattuti contro gli azzurri

Il designatore ha scelto Davide Massa per arbitrare Napoli-Roma. Il fischietto di Imperia manca da Fuorigrotta dal Napoli-Inter del dicembre 2023 con enormi polemiche per un gol irregolare dei nerazzurri viziato da un fallo su Lobotka e per un rigore non assegnato su Osimhen.

La Roma, invece, ha incontrato Massa per 30 volte per un bilancio di 10 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Quella giallorossa risulta essere la squadra maggiormente diretta da Massa in Serie A. È dal 2022 che la Roma non ottiene i 3 punti in una partita diretta da Massa, sono 6 le partite consecutive senza vittoria con Massa. L'ultima risale al 2-1 del Meazza contro l'Inter, con le reti di Dybala e Smalling. Da quel match lo score è di 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima gara diretta da Massa è stata Roma-Inter 0-1 di un mese fa.

Tre i precedenti di Massa nelle sfide tra Roma e Napoli. Il bilancio sorride ai giallorossi che sono imbattuti: due pareggi e una vittoria al San Paolo per 2-4 con la doppietta di Dzeko e i gol di Ünder e Perotti.

La Roma è la squadra più sanzionata dal fischietto di Imperia. Sono 81 i cartellini gialli estratti per i giallorossi (+17 sulla Lazio, seconda con 64 gialli) a cui vanno a sommarsi 5 espulsioni (3 per somma di ammonizioni, 2 per cartellino rosso diretto). Il borsino dei rigori vede 2 fischiati a favore e 5 contro.

24 i precedenti, tra Massa e il Napoli che con lui ha vinto 16 volte, pareggiato 3 partite e ne ha perse 5. L'ultimo precedente è la sconfitta per 0-3 al Maradona da parte dell'Inter (reti di Çalhanoğlu, Lautaro e Thuram). Sono 48 le ammonizioni inflitte al Napoli con 5 espulsioni. Negativo lo score dei calci di rigori: 2 fischiati a favore e 5 contro.