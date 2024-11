Napoli-Roma, volantino Curva B per la coreografia per Ciro Esposito: le indicazioni

vedi letture

"Ciro vive. Napoli-Roma non è una partita qualunque. Non lo sarà mai più. La gradinata ha deciso di dedicarla interamente a Ciro Esposito, un figlio degno di Napoli che onorò la nostra città": comincia così un volantino firmato Curva B verso la gara contro la Roma alla ripresa del campionato. "Su ogni sediolino troverete un lembo di plastica raffigurante la sua effige con accanto questo volantino", la lettera prosegue con tutte le indicazioni per domenica prossima: "

1) Al centro della Curva verrà sventolata una bandiera con il volto di Ciro. Quello sarà il segnale di apertura dei lembi consegnati

2) Con le braccia tese innalzate il lembo e tenetelo aperto sino a quando la bandiera non smetterà di sventolare. Fate attenzione al verso

3) Riponete in maniera accorta il lembo senza gettarlo a terra. La prenderemmo come un'offesa

4) Chiunque voglia portarsi a casa questo lembo raffigurante Ciro, può farlo tranquillamente, per chi invece non volesse portarlo a casa è pregato di lasciarlo nei contenitori situati all'uscita.

Curva B Luciano Rececconi".