Napoli-Sassuolo, out Neres! Esclusione a scopo precauzionale per recuperare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:16Notizie
di Antonio Noto

Niente Sassuolo per David Neres. A scopo precauzionale, l'attaccante brasiliano non farà parte del match odierno al Maradona per proseguire il suo percorso riabilitativo e guarire definitivamente dall'infortunio alla caviglia sinistra. Di seguito la panchina azzurra.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Politano, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.