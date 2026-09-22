Napoli, dopo la sosta parte il tour de force: 9 partite in 30 giorni tra Serie A e Champions

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È un ciclo molto intenso: 9 partite in 30 giorni, con tre gare di Champions e gli incroci di campionato con Roma, Juventus e Lazio