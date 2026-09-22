Napoli, dopo la sosta parte il tour de force: 9 partite in 30 giorni tra Serie A e Champions
Il Napoli tornerà in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali sabato 10 ottobre. È un ciclo molto intenso: 9 partite in 30 giorni, con tre gare di Champions e gli incroci di campionato con Roma, Juventus e Lazio che attendono la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a cambiare passo dopo l'addio balbettante.
Questo il calendario immediatamente successivo, tra Serie A e Champions League:
10 ottobre, 20:45 — Napoli-Frosinone Serie A
13 ottobre, 21:00 — Villarreal-Napoli Champions League
17 ottobre, 15:00 — Venezia-Napoli Serie A
20 ottobre, 21:00 — Napoli-Bodø/Glimt Champions League
24 ottobre, 18:00 — Napoli-Roma Serie A
28 ottobre, 20:45 — Monza-Napoli Serie A
1 novembre, 20:45 — Juventus-Napoli Serie A
4 novembre, 21:00 — Porto-Napoli Champions League
8 novembre, 12:30 — Napoli-Lazio Serie A
Serie A Enilive 2026-2027
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