Napoli, dopo la sosta parte il tour de force: 9 partite in 30 giorni tra Serie A e Champions

Napoli, dopo la sosta parte il tour de force: 9 partite in 30 giorni tra Serie A e ChampionsTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Notizie
di Arturo Minervini
È un ciclo molto intenso: 9 partite in 30 giorni, con tre gare di Champions e gli incroci di campionato con Roma, Juventus e Lazio

Il Napoli tornerà in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali sabato 10 ottobre. È un ciclo molto intenso: 9 partite in 30 giorni, con tre gare di Champions e gli incroci di campionato con Roma, Juventus e Lazio che attendono la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a cambiare passo dopo l'addio balbettante.

Questo il calendario immediatamente successivo, tra Serie A e Champions League:

10 ottobre, 20:45 — Napoli-Frosinone Serie A

13 ottobre, 21:00 — Villarreal-Napoli Champions League

17 ottobre, 15:00 — Venezia-Napoli Serie A

20 ottobre, 21:00 — Napoli-Bodø/Glimt Champions League

24 ottobre, 18:00 — Napoli-Roma Serie A

28 ottobre, 20:45 — Monza-Napoli Serie A

1 novembre, 20:45 — Juventus-Napoli Serie A

4 novembre, 21:00 — Porto-Napoli Champions League

8 novembre, 12:30 — Napoli-Lazio Serie A