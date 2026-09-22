Italia, Mancini pensa a Vergara titolare: il ballottaggio

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La nuova Italia di Roberto Mancini comincia a prendere forma in vista dell'esordio in Nations League

La nuova Italia di Roberto Mancini comincia a prendere forma in vista dell'esordio in Nations League. Gli azzurri debutteranno venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, con il commissario tecnico che sta lavorando sul 4-3-3 e valutando diverse soluzioni soprattutto sulle corsie offensive. In casa Napoli l'attenzione è rivolta soprattutto a Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Il capitano azzurro è tra le opzioni per la fascia destra della difesa, mentre Vergara è stato provato tra gli esterni offensivi di destra insieme a Zaniolo e Cambiaghi.

Italia-Belgio, Vergara si gioca una maglia con Zaniolo

Secondo quanto riportato da Repubblica, Mancini sta lavorando su una squadra con Pio Esposito riferimento centrale dell'attacco, mentre resta da definire soprattutto la scelta degli esterni. Vergara è una delle soluzioni sulla fascia destra e si gioca le sue possibilità di partire dal primo minuto. A centrocampo, invece, uno dei principali dubbi riguarda il ruolo centrale, con Alessandro Romano e Rolando Mandragora tra le alternative valutate dal ct.

Questa la possibile formazione indicata:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Barella, Mandragora, Tonali; Vergara, P. Esposito, Raspadori.