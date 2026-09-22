Conte-Manchester United, dall’Inghilterra: è tra i nomi per l’eventuale dopo Carrick
Antonio Conte torna al centro delle voci di mercato. Dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Napoli, il tecnico salentino viene accostato con insistenza al Manchester United, alle prese con un avvio di stagione particolarmente complicato. La posizione di Michael Carrick è finita sotto osservazione dopo gli ultimi risultati. Il pareggio per 1-1 contro il Fulham ha lasciato i Red Devils con appena cinque punti nelle prime cinque giornate di Premier League, alimentando dubbi sul futuro dell’attuale allenatore.
Manchester United, Conte tra le ipotesi in caso di cambio in panchina
Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la dirigenza dello United non avrebbe intenzione di prendere decisioni durante la sosta dedicata alle nazionali. La posizione di Carrick, tuttavia, resta delicata e molto potrebbe dipendere dai risultati alla ripresa del campionato. In caso di cambio della guida tecnica, Conte sarebbe uno dei primi nomi presi in considerazione dal Manchester United
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