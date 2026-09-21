Tuttonapoli Napoli, problema cinismo e cattiveria? Le statistiche parlano chiaro

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I numeri confermano il difficile avvio del Napoli: i sette punti raccolti sono in linea con le prestazioni. Il bilancio poteva persino essere peggiore

I sette punti conquistati dal Napoli nelle prime cinque giornate di Serie A rispecchiano quanto prodotto dalla squadra di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno segnato sette gol a fronte di 7.18 xG (dodicesimo dato del campionato), rispettando quasi perfettamente la qualità delle occasioni create. Le altre statistiche offensive restituiscono addirittura il quadro di una squadra da metà classifica: il Napoli è undicesimo per reti realizzate e tiri effettuati, con una media di 13,8 conclusioni a partita.

Il rendimento difensivo lascia persino pensare che il bilancio avrebbe potuto essere peggiore. Il Napoli ha incassato sei reti, ma gli expected goals concessi ammontano a 7: un dato che colloca gli azzurri all’undicesimo posto della Serie A. Ancora più preoccupante la quantità di conclusioni concesse agli avversari, con 16,6 tiri subiti di media e il quindicesimo posto nella relativa graduatoria. Gli episodi, dunque, non sembrano aver penalizzato il Napoli sin qui: quanto raccolto è in linea con le prestazioni fornite.