Napoli sotto al primo tentativo del Legia: al 10' è già 1-0

Avvio in salita per il Napoli: dopo dieci minuti, i partenopei sono sotto a Varsavia. L'1-0 del Legia porta la firma di Emreli: grande azione di Mladenovic a sinistra. Il serbo sfonda e salta Anguissa, poi scarica in mezzo: mancino vincente dell'attaccante dell'azero, che segna l'uno a zero.