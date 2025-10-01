Ultim'ora Napoli-Sporting, biglietti residui: disponibilità per Tribuna e Distinti in extremis

La piattaforma Ticketone ha annunciato che per Napoli-Sporting di questa sera sono disponibili alcuni biglietti residui subito in vendita online. I settori ancora con posti liberi sono Distinti e Tribuna. File virtuali sul web per i pochi fortunati che riusciranno in extremis a comprare un tagliando per la partita di questa sera valida come seconda giornata della fase campionato di Champions League in programma alle ore 21 allo stadio Maradona. Si parla di "ultimi biglietti disponibili". Finiranno in poco tempo. Sarà questa sera ennesimo sold out, il dodicesimo di fila dal 2025.