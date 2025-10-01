Gutierrez, che numeri all'esordio: le statistiche ufficiali della Lega
Molto positivi i numeri e le statistiche di Miguel Gutierrez nel suo esordio di domenica a San Siro contro il Milan. In fase di spinta e costruzione ha prodotto tanto: tre tiri totali, tra cui un colpo di testa su cui Maignan è stato decisivo. In costruzione 58 tocchi palla, 47 palloni in avanti, 92% di precisione, 5 recuperi. 11.173 chilometri percorsi, il terzo della speciale classifica.
Con le mani reclamava spesso palla dentro al campo. Si accentrava di continuo. Gutierrez gioca spesso dentro al campo: è una sua caratteristica. Il Napoli lo ha scelto anche per questo motivo. Buona la prima, nonostante le difficoltà collettive. Vedremo se stasera sarà confermato titolare a sinistra contro lo Sporting Lisbona per la gara di Champions League.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
