Napoli-Sporting, c'è un solo precedente: era l'era di Maradona

Napoli e Sporting CP, campioni d'Italia e del Portogallo, si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona alla seconda giornata di UEFA Champions League, con i partenopei che cercano di riscattarsi dopo una sconfitta. Calcio d'inizio alle ore 21. Lo stadio sarà come sempre soldout.

Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono al primo turno di Coppa UEFA 1989/90. Il Napoli è passato al secondo turno grazie a un 4-3 ai calci di rigore dopo gli 0-0 in Portogallo e in Italia.