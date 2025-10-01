La prima al Maradona di Gutierrez contro la stellina Quenda, già del Chelsea per 50mln

Il Napoli scende in campo al Maradona per la sfida allo Sporting Lisbona. A sinistra prima assoluta a Fuorigrotta per Miguel Gutierrez dopo il debutto a San Siro. Per il laterale spagnolo scuola Madrid straordinari dopo i 90' contro il Milan e la lunga inattività causa operazione. Peraltro per l'ex Girona un compito tutt'altro che facile questa sera perché dovrà fronteggiare Geovany Quenda, stellina 17enne già nazionale maggiore portoghese e talento già di fama internazionale.

Il talento dello Sporting classe 2007 s'è già messo in mostra nella scorsa stagione oltre che nell'Europeo Under 21 ed è già stato acquistato dal Chelsea che per assicurarsi il suo cartellino (lasciandolo allo Sporting fino all'estate 2026) ha sborsato già 52mln di euro. Questa la comunicazione data dai portoghesi alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários: "Lo Sporting SAD ha raggiunto un accordo con il Chelsea FC per il trasferimento definitivo dei giocatori Geovany Quenda e Dário Essugo, per un valore complessivo di € 74.408.816,32. Per Dario Essugo, l'indennizzo economico per il trasferimento, che avverrà al termine della stagione in corso, corrisponde a un importo fisso di € 22.272.275,00, fermo restando che il giocatore continuerà a lavorare per l'Union Deportiva Las Palmas fino al termine della stagione in corso. Per Geovany Quenda, la compensazione economica per il trasferimento corrisponde a 52.136.541,32 €". Nelle cifre sopra riportate sono stati inclusi anche i bonus legati alle prestazioni.