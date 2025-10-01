Prima pagina Tuttosport: "Traballa la panchina di Baroni, tre i nomi per l'eventuale sostituzione"

Prima pagina di Tuttosport dedicata allex Juve e Napoli Fernando LLorente, con il titolo: "Juve, vinci e svolti". L'ex bomber interviene sul match in programma stasera alle 21.00 contro il Villarreal: "Partita fondamentale, può dare la spinta anche per il Milan. Stravedo per Yildiz: con lui avrei segnato di più. Vlahovic per me titolare sempre".

Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Baroni traballa: il Toro riflette". Ore calde in vista della Lazio, che a giugno non aveva confermato il tecnico. Vanoli, Palladino, De Rossi: le ipotesi sui possibili sostituti. Ansia Ismajli: rischia un lungo stop.