Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, tutti con Hojlund"

"Fate i conti con l’Inter" questo il titolo del Corriere dello Sport per la squadra di Chivu che ha battuto lo Slavia Praga con un secco 3-0 firmato dalla doppietta di Lautaro e dal sigillo di Dumfries. Punteggio pieno e nessun gol subito: la marcia dell’Inter è travolgente. «Sono fiero dei miei ragazzi» ha dichiarato Chivu, soddisfatto di una squadra che ha saputo unire qualità e compattezza.

Napoli, tutti con Hojlund - Dopo 588 giorni, il Maradona ritrova la Champions. Alle 21 gli azzurri affrontano lo Sporting: Conte punta forte su Hojlund, il centravanti che dovrà guidare l’attacco. «De Bruyne? I patti sono chiari» ha detto il tecnico, sottolineando la centralità della stella belga e l’importanza di avere tutti al massimo della condizione.