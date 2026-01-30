Napoli, visto la Fiorentina? C'è un dato che favorisce gli azzurri
Di seguito ecco alcune statistiche relative alla partita di domani tra Napoli e Fiorentina.
Di fronte, al Maradona, la squadra che perde più punti da situazioni di vantaggio in Serie A (Fiorentina, 20) e quella che ne perde di meno (Napoli, 0 - come la Roma).
Napoli senza sconfitte in casa fra tutte le competizioni dall'8 dicembre 2024 (Napoli-Lazio 0-1): da allora, 15 vittorie e 6 pareggi.
Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti nei primi 15' del seconda tempo (6), come Udinese e Genoa
Tra Antonio Conte e Paolo Vanoli 3° incontro ufficiale: nei due precedenti, doppia vittoria dell'allenatore del Napoli nella Serie A 2024/25.
Marco Brescianini a segno contro il Cagliari: non segnava in partite ufficiali dal 25 ottobre 2025 (Cremonese-Atalanta 1-1).
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
