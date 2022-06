Nations League, la Germania perde un pezzo contro l'Italia: Schlotterbeck sarà squalificato

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Germania e Italia si affronteranno nuovamente martedì, dopo la sfida della scorsa settimana per la prima giornata di Nations League. In casa dei tedeschi, la nazionale di Hansi Flick dovrà fare a meno di Nico Schlotterbeck, neo difensore del Borussia Dortmund, che salterà la sfida contro gli Azzurri di Roberto Mancini per squalifica, dopo essere stato ammonito oggi contro l'Ungheria, da diffidato.