Nations League, la Spagna batte il Portogallo e vola in Olanda: Mario Rui resta in panchina

All’ultimo tuffo, la Spagna riesce ad avere la meglio sul Portogallo e accede alla fase finale della Nations League.

© foto di Imago/Image Sport

All’ultimo tuffo, la Spagna riesce ad avere la meglio sul Portogallo e accede alla fase finale della Nations League. La Roja ha la meglio per 1-0 grazie al gol, all’88’, di Alvaro Morata. Resta in panchina il terzino del Napoli Mario Rui. Nello stesso gruppo, il numero 2 della Lega A, da segnalare il successo per 2-1 della Svizzera che condanna la Repubblica Ceca alla retrocessione.

Portogallo-Spagna 0-1 (88' Morata)

Svizzera-Repubblica Ceca 2-1 (29’ Freuler, 30’ Embolo, 45’ Schick)

CLASSIFICA

Spagna 11

Portogallo 10

Svizzera 9

Repubblica Ceca 4