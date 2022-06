Nations League, Lega A: pareggia la Germania nel girone dell'Italia. Pari anche per il Belgio

Si sono da poco concluse le sfide della Lega A di Nations League.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono da poco concluse le sfide della Lega A di Nations League. Nel gruppo uno, quello dell'Italia, oltre al pareggio per 0-0 degli Azzurri di Mancini contro l'Inghilterra, arriva un altro segno X, nella sfida tra la Germania (avversaria degli uomini di Mancini martedì) e l'Ungheria, che passa in vantaggio con Nagy ma viene raggiunta dopo pochi minuti da Hofmann. Nell'altro girone in campo, spettacolare 2-2 tra l'Olanda e la Polonia. Pareggio anche nell'altra gara del girone, con il Galles che riprende nel finale il Belgio, concludendo la sfida con un 1-1 che permette ai britannici di muovere la classifica.

LEGA A - Gruppo I

Inghilterra-Italia 0-0

Ungheria-Germania 1-1

7’ Nagy (U), 9’ Hofmann (G)

CLASSIFICA

Italia 5

Ungheria 4

Germania 3

Inghilterra 2

LEGA A - Gruppo IV

Olanda-Polonia 2-2

18’ Cash (P), 51’ Zielinski (P), 52’ Klaassen (O), 54’ Dumfries (O)

Galles-Belgio 1-1

51’ Tielemans (B), 87' Johnson (G)

CLASSIFICA

Olanda 7

Polonia 4

Belgio 4

Galles 1