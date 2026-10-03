Nations League, la Svizzera passa di misura con la Slovenia: a segno Ndoye

Nations League, la Svizzera passa di misura con la Slovenia: a segno NdoyeTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:00Notizie
di Davide Baratto
La Svizzera batte 2-1 la Slovenia in Nations League: Vipotnik illude gli ospiti, poi l’autogol di Janza e Ndoye firmano la rimonta

La Svizzera supera di misura la Slovenia: vittoria per 2-1 nella terza giornata di Nations League. Gli ospiti passano subito in vantaggio al 2’ con Vipotnik, ma la reazione elvetica è immediata: al 10’ arriva l’autogol di Janza, poi al 38’ Dan Ndoye completa la rimonta firmando il definitivo sorpasso. Nella ripresa la gli ospiti prova a rientrare in partita, ma la nazionale di Yakin gestisce il vantaggio fino al triplice fischio e porta a casa tre punti importanti.

Nations League, i risultati di sabato 3 ottobre

Macedonia del Nord-Scozia 0-2
Svizzera-Slovenia 2-1
Croazia-Inghilterra 0-7
Spagna-Repubblica Ceca 3-1
Finlandia-Albania 2-1
Bielorussia-San Marino 4-0
Estonia-Lussemburgo 1-0
Islanda-Bulgaria 3-0