Nations League, la Svizzera passa di misura con la Slovenia: a segno Ndoye
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La Svizzera batte 2-1 la Slovenia in Nations League: Vipotnik illude gli ospiti, poi l’autogol di Janza e Ndoye firmano la rimonta
La Svizzera supera di misura la Slovenia: vittoria per 2-1 nella terza giornata di Nations League. Gli ospiti passano subito in vantaggio al 2’ con Vipotnik, ma la reazione elvetica è immediata: al 10’ arriva l’autogol di Janza, poi al 38’ Dan Ndoye completa la rimonta firmando il definitivo sorpasso. Nella ripresa la gli ospiti prova a rientrare in partita, ma la nazionale di Yakin gestisce il vantaggio fino al triplice fischio e porta a casa tre punti importanti.
Nations League, i risultati di sabato 3 ottobre
Macedonia del Nord-Scozia 0-2
Svizzera-Slovenia 2-1
Croazia-Inghilterra 0-7
Spagna-Repubblica Ceca 3-1
Finlandia-Albania 2-1
Bielorussia-San Marino 4-0
Estonia-Lussemburgo 1-0
Islanda-Bulgaria 3-0
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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