Ufficiale Nations League, la Danimarca di Hojlund va ai playout: tutti i verdetti

Si è conclusa la fase a gironi della Nations League: la Danimarca di Rasmus Hojlund dovrà passare dai playout. Ecco tutti i verdetti.

Con la conclusione dell'ultima giornata, la fase a gironi della Nations League ha definito il quadro delle Nazionali qualificate alla fase successiva e di quelle costrette agli spareggi. Tra i verdetti più significativi c'è quello della Danimarca di Rasmus Hojlund, beffata dalla Norvegia di Erling Haaland, che ha conquistato la qualificazione grazie a un calcio di rigore trasformato dal proprio centravanti. Un epilogo che costringe i danesi a passare dai playout per evitare la retrocessione.

Nations League, a marzo i quarti di finale: come funziona la fase a eliminazione diretta

Il prossimo appuntamento è fissato per marzo, quando prenderà il via la fase a eliminazione diretta. In programma i quarti di finale della Lega A, ai quali accederanno le Nazionali classificate al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi. Per le altre selezioni, invece, il percorso proseguirà attraverso gli spareggi e le sfide per definire promozioni e retrocessioni tra le diverse Leghe.

I verdetti della Lega A

Ai quarti di finale: Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Norvegia.

Retrocesse: Repubblica Ceca e Turchia.

Agli spareggi per non retrocedere: Danimarca, Croazia, Galles e Serbia.

I verdetti della Lega B

Promosse in Lega A: Svizzera, Austria, Svezia e Ungheria.

Agli spareggi per la promozione: Slovenia, Irlanda del Nord, Irlanda e Bosnia-Erzegovina.

Agli spareggi per non retrocedere: Macedonia del Nord, Georgia, Israele e Romania.

I verdetti della Lega C

Promosse in Lega B: Albania, Montenegro, Slovacchia e Islanda.

Agli spareggi per la promozione: Bielorussia, Cipro, Faroer ed Estonia.

Le novità della Nations League 2028/29

Non ci saranno retrocessioni dalla Lega C alla Lega D e, viceversa, promozioni dalla D alla C, visto che le due leghe verranno accorpate. La prossima edizione della Nations League, quella 2028/29, avrà infatti una struttura completamente diversa: dalle attuali quattro leghe si passerà a tre, composte da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre che disputeranno sei partite contro cinque avversari diversi: in casa o in trasferta contro squadre appartenenti a fasce diverse, in casa e in trasferta contro l'avversario della stessa fascia. Con 55 squadre partecipanti, la Lega C sarà composta da un girone di 7 squadre.