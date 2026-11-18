Maradona in figurina, quanto vale davvero? Su Sportissimo il caso Panini e gli esemplari più ricercati

Quanto vale la figurina di Maradona? Su Sportissimo il caso Panini e lo speciale VAR: scopri tutti i contenuti del numero di novembre, da leggere gratis.

Una figurina di Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli, la numero 499 dell'album Calciatori Panini 2026/27, ha riacceso la curiosità degli appassionati. Ma l'interesse attorno al Pibe de Oro basta a renderla un pezzo raro? Il numero di novembre di Sportissimo, il mensile digitale gratuito di TUTTOmercatoWEB, dedica un approfondimento alla figurina della sezione "Time Capsule", distinguendo il valore della nuova edizione da quello degli esemplari storici.

Il servizio ripercorre il richiamo che Diego continua a esercitare sui collezionisti: dalle figurine dei suoi primi anni in azzurro alle card moderne, fino alle differenze fra prezzi richiesti negli annunci, rarità ed effettivo valore di un oggetto da collezione. Per i tifosi del Napoli, un'occasione per ritrovare il mito di Maradona anche attraverso le immagini che ne hanno accompagnato la carriera.

In copertina il VAR e il "metodo Orsato", con un'inchiesta sulle scelte del designatore, sugli episodi più contestati delle prime dieci giornate di Serie A e sulla ricerca di uniformità nelle decisioni arbitrali.

Fra i protagonisti del numero c'è anche Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli: le pagine di "Professione allenatore" raccontano la sua ripartenza sulla panchina della Lazio dopo la delusione con la Nazionale. Nell'intervista a Simone Del Nero, invece, i ricordi di Baggio, Guardiola, Mazzone e Matuzalem si intrecciano con il racconto degli infortuni, delle pressioni e della vita dopo il calcio.

Il focus "Roma caput mundi" è dedicato ai giovani cresciuti a Trigoria, mentre le altre storie calcistiche portano fra le maglie del Monza, sugli spalti dello stadio Alberto Picco di La Spezia e dentro il progetto del nuovo San Siro, presentato attraverso uno speciale fotografico.

Spazio alle altre discipline con l'intervista esclusiva a Sarah Fahr: la centrale della Nazionale e dell'Imoco Conegliano parla dell'oro olimpico, degli infortuni superati, del rapporto con Julio Velasco e delle sue passioni fuori dal campo. La Formula 1 celebra Kimi Antonelli campione del mondo, mentre il tennis propone la svolta di Jannik Sinner con Magnus Norman e la presentazione delle ATP Finals di Torino.

Le notizie dal mondo comprendono il Golden Boy, la livrea speciale dell'Audi, il doppio incarico di Luca Banchi fra Milano e Nazionale, il Giro d'Italia e il Giro d'Italia Women, gli sport invernali su Eurosport e la nuova paternità di Hernán Crespo.

Completano il numero i set LEGO a tema sportivo, le prove delle cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro Omni e degli occhiali smart Nilox Lapaz, oltre ai libri "Piccoli calciatori grandi sogni" di Giulio Mola e "Universo NBA" di Flavio Vanetti e Davide Chinellato.

Sportissimo è interamente digitale e gratuito. Sfoglia il numero di novembre e leggi il servizio sulle figurine di Maradona:

LEGGI Online il N. 3 di Sportissimo: mensile digitale gratuito O Scarica il PDF!