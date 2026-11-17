Hojlund-Haaland, scintille a fine partita: la versione dell’attaccante del Napoli

Dopo il 3-2 con cui la Norvegia ha rimontato la Danimarca, Rasmus Hojlund ha raccontato il battibecco con Erling Haaland al fischio finale.

Non è bastato il 3-2 della Norvegia sulla Danimarca a chiudere la sfida tra Rasmus Hojlund ed Erling Haaland. Al fischio finale, dopo la rimonta della Nazionale norvegese, i due attaccanti sono stati protagonisti di un acceso alterco, con il centravanti del Napoli che ha reagito alle provocazioni del collega. A fine partita, l'ex Man United ha ricostruito l'episodio, raccontando quanto accaduto nei momenti successivi al triplice fischio e spiegando le ragioni della propria reazione.

Hojlund racconta lo scontro con Haaland: "Non accetterò che qualcuno cerchi di farmi sentire piccolo"

Rasmus Hojlund ha innanzitutto ripercorso la delusione per la sconfitta, arrivata dopo che la Danimarca si era portata in vantaggio per 2-1: “Stavamo vincendo la partita e eravamo sul 2-1. Eravamo in una buona posizione e credevo sinceramente che avremmo finito la partita con i tre punti. Poi la Norvegia ha pareggiato e improvvisamente tutto è cambiato. Quando hanno segnato il terzo gol, ha fatto ancora più male perché era rimasto pochissimo tempo per reagire. Passi dal pensare di vincere a uscire dal campo sapendo di aver perso 3-2. Ero furioso. Ero deluso e non volevo davvero parlare con nessuno. Volevo solo tornare negli spogliatoi, calmarmi e pensare a quello che era successo”.

È stato proprio mentre si dirigeva verso il tunnel che, secondo il racconto del danese, Haaland si sarebbe avvicinato per rivolgergli alcune provocazioni: “Mentre mi dirigevo verso il tunnel, Haaland mi si è avvicinato. All’inizio pensavo che volesse salutarmi. Pensavo che magari mi avrebbe stretto la mano, detto qualcosa sulla partita e poi se ne sarebbe andato. Ma invece si è avvicinato e ha detto: ‘Rasmus, immagino che debba sempre insegnarti a essere umile. Non dovresti mai festeggiare troppo presto contro di me’. Gli ho guardato e ho chiesto: ‘Cosa intendi?’ Poi ha detto: ‘Dopo tutto quello che ti ho mostrato quando eri all’United, prima che ti vendessero, pensavi davvero di battermi stasera?’ Quello mi ha davvero sconvolto. Ero già arrabbiato per aver perso la partita e ora lui era lì davanti a me a parlare come se fossi un ragazzino che aveva bisogno di una lezione da lui. Gli ho detto: ‘Hai segnato oggi e ho segnato anch’io oggi. Hai vinto la partita, congratulazioni, ma forse dovresti stare zitto e andare avanti’. Non stavo togliendo nulla alla Norvegia. Sono tornati dal 2-1 e meritavano credito per la vittoria. Ma non capivo perché dovesse venire a cercarmi e renderla una cosa personale”.

Il confronto sarebbe proseguito con altre provocazioni da parte di Haaland, fino alla reazione fisica dell'attaccante azzurro: “Mi ha guardato e ha detto: ‘La prossima volta, non festeggiare troppo presto contro di me. Resta umile, ragazzo’. È stato lì che ho perso davvero la pazienza. Gli ho detto: ‘Hai vinto la partita. Goditela. Non devi venire qui a parlarmi dall’alto in basso solo perché hai vinto’. Ha continuato a parlare e io non ero più interessato a stare lì ad ascoltare. Poi ha provato a toccarmi mentre parlava, quindi l’ho spinto via. È successo molto in fretta. Ero arrabbiato, era nel mio spazio e ho reagito. Immediatamente, i giocatori di entrambe le squadre sono venuti perché vedevano che le cose si stavano scaldando. Hanno iniziato a separarci e a dirci di calmarci prima che diventasse qualcosa di più grande”.

Hojlund ha infine voluto precisare di non mettere in discussione il valore dell'avversario né il successo della Norvegia, distinguendo però il rispetto sportivo dall'accettazione di quelle che considera provocazioni personali: “Ero ancora furioso perché sentivo che l’intera situazione era inutile. La Norvegia aveva appena completato una rimonta 3-2. Avevano tutto il diritto di festeggiare con i loro compagni. Ma non c’era motivo per cui lui dovesse venire da me dopo e iniziare a parlare di insegnarmi a essere umile. Rispetto Haaland come calciatore. È uno dei migliori attaccanti al mondo. Ha segnato, la Norvegia ha vinto e meritavano il risultato. Ma rispettare lui come giocatore non significa che debba accettare tutto quello che mi dice. Ho la mia carriera. Ho passato momenti difficili, sono stato criticato e ho dovuto lottare per il mio posto. Non ho bisogno di qualcuno che mi si para davanti dopo una sconfitta per dirmi chi sono o cosa dovrei essere. Abbiamo segnato entrambi. La Norvegia ha vinto. La Danimarca ha perso. È il calcio. Posso accettare di perdere. Quello che non accetterò è che qualcuno cerchi di farmi sentire piccolo solo perché ha segnato un gol in più di noi”.