Tuttonapoli Neres pronto al rientro: che impatto avrà? Il suo 2026 fin qui è un incubo

David Neres e gli infortuni, una costante che continua a condizionare la sua esperienza al Napoli.

David Neres e gli infortuni, una costante che continua a condizionare la sua esperienza al Napoli. Il brasiliano fatica a trovare continuità, come dimostrano anche i numeri degli ultimi mesi. Nel 2026, durante la scorsa stagione, Neres aveva disputato 70 minuti contro la Lazio e appena 32 contro il Parma, prima di fermarsi per un lungo stop. Le cose non stanno andando meglio nel nuovo campionato: soltanto 174 minuti complessivi, distribuiti in sei brevi apparizioni.

Neres, gli stop frenano ancora il brasiliano

In totale, dunque, sono appena 276 i minuti in campo per l'esterno, un rendimento inevitabilmente condizionato dai problemi fisici, che impediscono al brasiliano di trovare ritmo e continuità. L'ultimo stop è nato per una lesione al muscolo della coscia destra, ma Allegri spera di ritrovarlo dopo la sosta visti i buoni segnali fatti vedere prima del nuovo infortunio. Le sue caratteristiche sarebbero fondamentali in una squadra che non ha altri calciatori, se non Alisson (anche lui infortunato), capaci di creare la superiorità numerica.