Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi: la programmazione completa
Quattro partite della Champions League femminile caratterizzano la programmazione calcistica di oggi, mercoledì 18 novembre. La giornata europea prende il via alle 18.45 con Real Madrid-Inter e Hacken-Manchester City, due sfide che aprono il programma e precedono gli altri incontri previsti in serata.
Champions League femminile, le gare di oggi
Il calendario prosegue nel corso della serata fino alle 21, quando si completerà il programma della giornata con Juventus-Leuven e Chelsea-PSG. Riflettori dunque sulla competizione europea femminile, con cinque appuntamenti complessivi tra il tardo pomeriggio e la prima serata.
18.45 Real Madrid-Inter (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Hacken-Manchester City (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Juventus-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Chelsea-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
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