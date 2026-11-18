Ufficiale
Napoli-Torino, designato l'arbitro: al Maradona fischia Rapuano
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Sarà Antonio Rapuano l'arbitro di Napoli-Torino, gara valida per il prossimo turno di Serie A, in programma sabato 21 novembre alle ore 20.45
Sarà Antonio Rapuano l'arbitro di Napoli-Torino, gara valida per il prossimo turno di Serie A, in programma sabato 21 novembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. La designazione arbitrale prevede Peretti e Mondin come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Di Bello. In sala VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Volpi nel ruolo di AVAR.
Napoli-Torino, la squadra arbitrale completa: Camplone al VAR
Ecco la squadra arbitrale completa:
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Peretti – Mondin
Quarto ufficiale: Di Bello
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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