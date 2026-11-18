Ufficiale Napoli-Torino, designato l'arbitro: al Maradona fischia Rapuano

Sarà Antonio Rapuano l'arbitro di Napoli-Torino, gara valida per il prossimo turno di Serie A, in programma sabato 21 novembre alle ore 20.45

Sarà Antonio Rapuano l'arbitro di Napoli-Torino, gara valida per il prossimo turno di Serie A, in programma sabato 21 novembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. La designazione arbitrale prevede Peretti e Mondin come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Di Bello. In sala VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Volpi nel ruolo di AVAR.

Napoli-Torino, la squadra arbitrale completa: Camplone al VAR

Ecco la squadra arbitrale completa:

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Peretti – Mondin

Quarto ufficiale: Di Bello

VAR: Camplone

AVAR: Volpi