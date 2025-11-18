Ufficiale

Nazionali, il programma di oggi: quattro azzurri in campo, c'è un 'derby'

di Fabio Tarantino

Stanno per concludersi le sfide delle nazionali. Tra oggi e domani le ultime partite. Nelle prossime ore in campo ben quattro giocatori del Napoli. Grande attesa per la super sfida interna, il derby azzurro tra Hojlund e McTominay a Glasgow. Ecco il programma di oggi martedì 18 novembre:

Elmas: 20.45 Galles-Macedonia
McTominay e Hojlund: 20.45 Scozia-Danimarca 
Rrahmani: 20.45 Kosovo-Svizzera