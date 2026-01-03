Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Ultima giornata di allenamenti a Castel Volturno, alla vigilia della partita di campionato contro la Lazio, in programma domani alle 12:30 all'Olimpico. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale:
"Meno uno a Lazio-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i biancocelesti. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".
