Nazionali, oggi altri tre azzurri in campo: il programma completo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:15Notizie
di Francesco Carbone

Dieci i giocatori del Napoli convocati con le rispettive nazionali per questa sosta. Erano undici prima dell'infortunio di Frank Zambo Anguissa. Oggi altri tre azzurri saranno in campo con le rispettive selezioni: Hojlund, Rrahmani e McTominay. Questo il programma completo.

Sabato 15 novembre

Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia

Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo

McTominay: 20.45 Grecia-Scozia 