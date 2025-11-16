Ufficiale

Nazionali, oggi altri tre azzurri in campo: il programma completo

Nazionali, oggi altri tre azzurri in campo: il programma completoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:30Notizie
di Francesco Carbone

Dieci i giocatori del Napoli convocati con le rispettive nazionali per questa sosta. Erano undici prima dell'infortunio di Frank Zambo Anguissa. Oggi altri tre azzurri saranno in campo: Buongiorno, Di Lorenzo, Politano in Italia-Norvegia, che si giocherà questa sera a San Siro. Questo il programma completo.

Domenica 16 novembre

Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: 20.45 Italia-Norvegia 