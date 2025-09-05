Nazionali, otto calciatori del Napoli in campo oggi: il programma completo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Notizie
di Fabio Tarantino

Quattordici i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali per le qualificazioni Mondiali, ma ci sono anche amichevoli e per Marianucci le qualificazioni europee in Under 21. Ecco l'elenco di tutte le partite previste per oggi:

Venerdì 5 settembre
Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano) ore 20.45 
Danimarca-Scozia (Hojlund, McTominay, Gilmour) ore 20.45 
Svizzera-Kosovo (Rrahmani) ore 20.45 
U21 Italia-Montenegro (Marianucci) ore 18.15 