Nel centro storico la conta dei danni: restano segni guerriglia con cocci di vetro, pietre e locali divelti

I tifosi tedeschi hanno lasciato tutti l'albergo del lungomare di Napoli dove erano ospitati

I tifosi tedeschi hanno lasciato tutti l'albergo del lungomare di Napoli dove erano ospitati e nelle cui vicinanze la scorsa notte c'era stato un tentativo di assalto da parte di ultras partenopei. Sono stati portati, a bordo di bus, verso Salerno, Roma e Capodichino per raggiungere le rispettive destinazioni in Germania. I mezzi sono scortati da un ingente spiegamento di forze dell'ordine. In città, in pieno centro, Piazza del Gesù, restano i segni della guerriglia con cocci di vetro, pietre, tavolini divelti con pesanti danni ai commercianti della zona. Lo riporta Ansa.