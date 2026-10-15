Neres out, quali partite salterà: dal Venezia in poi, l'elenco completo
Nuova tegola per Allegri: Neres si ferma per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’esterno brasiliano era stato indicato nei giorni scorsi tra i favoriti per una maglia da titolare e la sua assenza arriva proprio quando il tecnico sembrava poter contare su un’infermeria più vuota, con i rientri di Alisson Santos, Anguissa e Olivera. Il recupero richiederà tempo, in un periodo in cui il calendario non concede tregua.
Le partite che salterà
L’obiettivo è tornare a disposizione per la sfida con la Lazio dell’8 novembre. In questo caso Neres salterebbe sei partite:
Venezia-Napoli, Serie A, sabato 17 ottobre ore 15:00
Napoli-Bodo/Glimt, Champions League, martedì 20 ottobre ore 21:00
Napoli-Roma, Serie A, sabato 24 ottobre ore 18:00
Monza-Napoli, Serie A, mercoledì 28 ottobre ore 20:45
Juventus-Napoli, Serie A, domenica 1 novembre ore 20:45
Porto-Napoli, Champions League, mercoledì 4 novembre ore 21:00
Se non dovesse farcela per la Lazio, le gare diventerebbero sette, con Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle 12:30. Il rientro slitterebbe così direttamente dopo la sosta per le nazionali, con Napoli-Torino di sabato 21 novembre. Allegri dovrà quindi ridisegnare l’attacco in un tour de force che comprende anche il Manchester City a fine novembre, affidandosi a Giovane, Alisson Santos e agli altri esterni a disposizione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro