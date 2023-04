Nessuna conferenza stampa pre-Juventus: domani non parlerà Spalletti

Domani è già vigilia di Juventus-Napoli e, come ogni vigilia, era attesa la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Invece non ci sarà.

Domani è già vigilia di Juventus-Napoli e, come ogni vigilia, era attesa la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Invece non ci sarà. Come ci è stato comunicato dall'ufficio stampa del club azzurro, non è previsto alcun incontro con i media nella giornata di domani.