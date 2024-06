Nessuno come Kvara in Europa: 10 volte Player of the match in questa stagione

Khvicha Kvaratskhelia non avrà ripetuto l'esaltante stagione scorsa, ma l'attaccante del Napoli (11 gol e 8 assist in Serie A), ha collezionato un record invidiabile.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia non avrà ripetuto l'esaltante stagione scorsa, complice anche una squadra che non ha girato, ma l'attaccante del Napoli (11 gol e 8 assist in Serie A), ha collezionato quest'anno un record invidiabile che sottolinea come il suo rendimento sia stato comunque straordinario.

Nessun giocatore infatti ha vinto più premi Mvp (per Whoscored) di Kvaratskhelia. L'azzurro per ben 10 volte è stato MVP in campo nei primi 5 campionati europei in questa stagione. A riportare il dato statistico è WhoScored, sito specializzato nel rating, che così ha voluto rimarcare il valore assoluto della stella georgiana finita anche nel mirino del Psg.