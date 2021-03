Nigeria, Osimhen 'man of the match': l'azzurro vince un premio in denaro

Victor Osimhen è stato premiato come 'man of the match' di Nigeria-Lesotho. L'attaccante azzurro ha aperto le marcature del match vinto 3-0 dai nigeriani ed ha impreziosito la sua ottima prestazione col l'assist vincente del 2-0. Inoltre Osimhen oltre al riconoscimento di migliore in campo si è anche aggiudicato un premio in denaro: due milioni di Naira nigeriane (circa 4.500 euro), messo in palio da alcuni sponsor della 'Nigeria Football Federation'.