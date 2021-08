Non basta un grande Hamsik: la Roma batte 2-1 il Trabzonspor

Buona la prima per la Roma di José Mourinho. Nella sfida valida per l'andata della fase 'Spareggi' di Conference League, la squadra giallorossa ha vinto 2-1 in terra turca contro il Trabzonspor. Ottima gara dell'ex Napoli Marek Hamsik autore di una prova di altissimo livello che però non è bastata.

Dopo un brutto primo tempo, la Roma a inizio ripresa è passato in vantaggio con un gol di Lorenzo Pellegrini. Il momentaneo pareggio dei padroni di casa, al 64esimo, è stato firmato dall'ex Parma Cornelius ma a meno di dieci minuti dalla fine il nuovo acquisto Eldor Shomurodov ha fissato il punteggio sul definitivo 1-2. La sfida di ritorno andrà in scena giovedì prossimo, allo stadio Olimpico.

Oltre alla vittoria della Roma, vincono le gare di andata sia gli svizzeri del Basilea, che battono l'Hammarby per 3-1, che i kazaki del Kairat Almaty, che batte 4-1 in Lussemburgo il Fola.

Fola (LUX) - Kairat Almaty (KAZ) 1-4

Basilea (SVI) - Hammarby (SVE) 3-1

Trabzonspor-Roma 1-2