© foto di Pierpaolo Matrone

Secondo il programma ufficiale del ritiro di Dimaro, domani Luciano Spalletti avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa. Invece non sarà il tecnico di Certaldo a presentarsi dinanzi ai media, bensì Cristiano Giuntoli, per decisione presa dal club azzurro nelle ultime ore.