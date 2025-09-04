Non solo i Fab Four: Conte studia un altro modulo dopo la sosta

Una volta ritrovati i giocatori dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Antonio Conte dovrà lavorare su questo. Scegliere il modulo migliore, che potrebbe variare dal 4-3-3 al 4-1-4-1 con De Bruyne e Anguissa a fare da pendolo tra la trequarti e la mediana. Gli inserimenti dei centrocampisti, con Hojlund davanti, saranno una chiave importante, ma la manovra potrebbe in ogni caso essere più verticale e rapida.

L'alternativa? Una posizione un po' ibrida del danese alle spalle di Lucca, quello, per intenderci, che lo scorso anno ha fatto diverse volte Raspadori. L'ex United, d'altronde, era quanto di meglio offrisse il mercato per sostituire Lukaku, il quale, nel frattempo, sta lavorando duro per provare a rientrare il prima possibile. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.