Nota SSC Napoli: "Giuntoli non ha profili social, account a suo nome non sono a lui riconducibili"

La SSC Napoli ricorda che il Sig. Cristiano Giuntoli non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili. Si sottolinea che la creazione e gestione non autorizzata di account social media a nome altrui costituisce condotta perseguibile, anche in sede penale.