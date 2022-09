Numeri da capogiro: il Napoli ha il miglior attacco sia in Serie A che in Champions

C'è un dato a certificare l'ottimo avvio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un dato a certificare l'ottimo avvio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti: dopo sei giornate di campionato e due di Champions League, la squadra partenopea può contare sul migliore attacco in entrambe le competizioni. Gli azzurri hanno infatti realizzato 13 gol nelle prime sei giornate di campionato e sette in due gare europee. Venti reti in otto partite per una media di 2.5 gol a partita. Ecco tutti i marcatori.

Serie A

Kvaratskhelia 4 gol

Osimhen 2

Kim Minjae 2

Zielinski 1

Lobotka 1

Elmas 1

Politano 1

Raspadori 1

Champions League

Zielinski 2 gol

Anguissa 1

Simeone 1

Politano 1

Raspadori 1

Ndombele 1