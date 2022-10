Numeri pazzeschi: 15 marcatori diversi in 15 partite. Media assurda in Champions

Il Napoli che naviga a gonfie vele si approccia al match di questa sera con numeri e prestazioni che vanno tutti in un'unica direzione.

Fonte: di Raimondo De Magistris per TMW

Il Napoli che naviga a gonfie vele si approccia al match di questa sera con numeri e prestazioni che vanno tutti in un'unica direzione. Non solo il primo posto sia in campionato che in Champions League, ma gli azzurri di Spalletti stasera al Maradona - fischio d'inizio alle ore 21.00 - affronteranno i Glasgow Rangers con la qualificazione agli ottavi già in tasca. E con una produzione offensiva che ai nastri di partenza non era pronosticabile.

Il Napoli di Spalletti può oggi contare sul miglior attacco della Serie A e sul miglior attacco della Champions League. Lo 0-1 dell'Olimpico ha un po' abbassato la media-gol degli azzurri in campionato, ma parliamo comunque di una squadra che ha realizzato 26 reti in 11 partite, 2.36 a partita. Una media che si impenna in Champions League: in 4 partite, i partenopei hanno realizzato 17 gol per una media di 4.25 a partita.

Il dato più interessante, però, riguarda il numero di giocatori che il Napoli ha fin qui mandato a segno: 15 marcatori diversi in 15 partite. Khvicha Kvaratskhelia è oggi il miglior realizzatore con 7 gol, Giovanni Simeone quello con la miglior media tra gol realizzati e minuti giocati con quattro reti realizzate in 277 minuti. Ecco il dato.

Napoli, la cooperativa del gol: 43 gol in 15 partite con 15 marcatori diversi

Khvicha Kvaratskhelia 7 gol

Giacomo Raspadori 5 gol

Victor Osimhen 5 gol

Matteo Politano 4 gol

Piotr Zielinski 4 gol

Giovanni Simeone 4 gol

Hirving Lozano 3 gol

Frank Anguissa 3 gol

Mina-jae Kim 2 gol

Juan Jesus 1 gol

Giovanni Di Lorenzo 1 gol

Stanislav Lobotka 1 gol

Mathias Olivera 1 gol

Eljif Elmas 1 gol

Tranguy Ndombele 1 gol