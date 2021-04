Nuova maglia Burlon Napoli, che successo! Assaltato lo store, già tre capi sold out

E' partita oggi la vendita della nuova linea celebrativa "Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli". In queste quattro ore che ci separano dall'inizio delle vendite di questa collezione limitata, che sta riscontrando un gran successo, il sito web del Napoli è già stato assaltato. Dopo qualche piccolo problema tecnico, presto risolto, la vendita è ripartita a pieno regime. Stesso discorso per lo store web di Marcelo Burlon e Kappa, in cui risultano già sold out la maglia da gara scura, la T-shirt e la tuta.