Nuovo decreto Covid, dal 6 agosto green pass per palestre, stadi, cinema e ristoranti al chiuso

Dal 6 agosto servirà il green pass per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, così come per andare in palestra, allo stadio o al cinema: diventerà il lasciapassare per partecipare ad attività ed eventi durante la pandemia. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino per ottenere il certificato. È questo l’accordo trovato dal governo sul nuovo decreto Covid che è stato approvato in Consiglio dei ministri.

“La campagna vaccinale ha permesso all’economia di riprendersi”, ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa, “il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito. Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai contagiare e fai morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo"

Il nuovo provvedimento stabilisce anche i nuovi parametri per il passaggio delle Regioni da una zona e all’altra, che renderanno più difficile l’uscita dalla zona bianca e si basano sull’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica. “Abbiamo deciso in accordo con le Regioni che il tasso di ospedalizzazione sia il ‘driver‘ per il cambio dei colori nelle Regioni”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Inoltre, lo stato d’emergenza per il Covid è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.